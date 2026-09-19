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Καστοριά: Συνελήφθη 34χρονος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού – Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, χρήματα και κινητά

Intime
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Συνελήφθη χθες τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, 34χρονος ημεδαπός, για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, εντοπίστηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς σε περιοχή της Καστοριάς, Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 34χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφερε παράνομα προς το εσωτερικό της χώρας 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.095 ευρώ.

Τέλος, προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Ελληνική Αστυνομία Καστοριά

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