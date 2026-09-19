Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησε 13χρονη και την έστειλε στο Κέντρο Υγείας

Ακραίες διαστάσεις παίρνει η βιαιότητα μεταξύ ανηλίκων, με ένα ακόμα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη να προστίθεται στη μακρά λίστα των αιματηρών επιθέσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χθες το μεσημέρι σημειώθηκε νέος ξυλοδαρμός, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Ειδικότερα, μια παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12-13 ετών, φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο διερχόμενες κοπέλες, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις δύο.

Πρόκειται για μια 13χρονη, η οποία αμέσως μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της 13χρονης φέρονται να έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες.