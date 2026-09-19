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Μαρί Σαντάλ για τον 22χρονο γιο της που έχει γενέθλια την ίδια ημέρα με εκείνη: “Είσαι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρω”

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Με μία ανάρτηση ευχήθηκε στον 22χρονο γιο της η Μαρί Σαντάλ, σημειώνοντας πως είναι ο πιο τρυφερός άνθρωπος που ξέρει.

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του Οδυσσέα-Κίμωνα Ντε Γκρες, καθώς και πρόσφατα στιγμιότυπα μαζί με τον πατέρα του και αποκάλυψε πως έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια.

Η Μαρί Σαντάλ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά, 17 Σεπτεμβρίου, στο δίδυμο Παρθένο μου, που γεννήθηκε την ίδια μέρα με εμένα, στο Λονδίνο, όπως κι εγώ. Εσύ στη 1 το μεσημέρι κι εγώ στη 1 τα ξημερώματα. Είμαι Πίθηκος και είσαι κι εσύ. Και μάλιστα Ξύλινος Πίθηκος (σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία)! Είσαι ο πιο γλυκός, χαλαρός, τρυφερός, κουλ και υπέροχος άνθρωπος που ξέρω. Σε αγαπάμε τόσο πολύ, Όντι!».

Δείτε τις φωτογραφίες

Μαρί Σαντάλ

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