Τι νούμερα έγραψε στην τηλεθέαση το ΠΑΟΚ-Παρτιζάν

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του το εμπόδιο της Παρτιζάν στον πρώτο αγώνα του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Θεσσαλονικείς να αντιμετωπίζουν σήμερα τον Παναθηναϊκό στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, συγκέντρωσε πλήθος τηλεθεατών, με τον τελικό να αναμένεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι συγκέντρωσε 7.1% στο δυναμικό κοινό και 6.4% στο σύνολο του, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 σήμερα το βράδυ.

Πηγή: metrosport.gr