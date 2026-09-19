MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι νούμερα έγραψε στην τηλεθέαση το ΠΑΟΚ-Παρτιζάν

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του το εμπόδιο της Παρτιζάν στον πρώτο αγώνα του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Θεσσαλονικείς να αντιμετωπίζουν σήμερα τον Παναθηναϊκό στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, συγκέντρωσε πλήθος τηλεθεατών, με τον τελικό να αναμένεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, το πρώτο παιχνίδι συγκέντρωσε 7.1% στο δυναμικό κοινό και 6.4% στο σύνολο του, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 σήμερα το βράδυ.

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ταχιάος για τις ρωγμές σε κτήρια στην Κυψέλη: Κανένας λόγος εκκένωσης οποιασδήποτε κατοικίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 55 λεπτά πριν

Φθινοπωρινή ανανέωση: Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για το κρύο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει και στα δύο ρεύματα το βράδυ της Δευτέρας ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στο 30,3% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. με 15,8%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,1% – Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει ένας στους δύο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η 5η Λευκή Νύχτα Λαγκαδά με μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Στη βαθμίδα “Α” η Κύπρος από την S&P, για πρώτη φορά μετά το 2010