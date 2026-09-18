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Η ΕΕ αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της αποστολής της στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις επιθέσεις των Χούθι

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι αύξησε το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής που προστατεύει τη θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε απάντηση στην επίθεση των ανταρτών Χούθι στην περιοχή.

«Δεδομένης της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας, η επιχείρηση Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησε το επίπεδο συναγερμού των πλοίων της, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις αποστολές συνοδείας της», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας στο X.

«Οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας είναι απαράδεκτες και υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία», τόνισε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με τον Σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν.

Η ΕΕ είχε ήδη καταδικάσει χθες τις επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι σε σαουδαραβικό έδαφος, εκφράζοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» της στο Ριάντ.

Η αποστολή Ασπίδες, η οποία περιλαμβάνει τρία στρατιωτικά πλοία, ξεκίνησε το 2024 για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

ΕΕ Ερυθρά Θάλασσα

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