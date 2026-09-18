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Τουσκ: Η Πολωνία στην αντιβαλλιστική συμμαχία της Ουκρανίας

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THESTIVAL TEAM

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Η Πολωνία εντάχθηκε στην Αντιβαλλιστική Συμμαχία που έχουν συγκροτήσει η Ουκρανία και άλλες συμμαχικές χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της, Ντόναλντ Τουσκ.

«Από σήμερα, η Πολωνία αποτελεί μέρος αυτού του σημαντικού σχεδίου (…) συμφωνήσαμε επί της μορφής και του πλαισίου αυτής της συνεργασίας», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τουσκ συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση της νέας περιφερειακής ομάδας των «Οκτώ των Καρπαθίων», που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον περασμένο Ιούλιο η Ουκρανία και εννέα ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν ότι ενώνονται σε έναν συνασπισμό αντιαεροπορικής άμυνας που περιλαμβάνει την από κοινού ανάπτυξη ενός νέου αντιβαλλιστικού πυραυλικού συστήματος, ως εναλλακτική και φθηνότερη λύση στο αμερικανικό σύστημα Patriot.

Ο Τουσκ είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα, στο περιθώριο της συνόδου των «Οκτώ των Καρπαθίων», ότι η χώρα του ετοιμάζει μια νέα «σημαντική» δωρεά για την Ουκρανία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. «Κανείς δεν θα μου αλλάξει την άποψη ότι η Πολωνία πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της ρωσικής επιθετικότητας (…) Η ιστορία δεν θα μας διχάσει απέναντι στη Ρωσία σήμερα», είπε ο Τουσκ.

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τουσκ στο περιθώριο της συνόδου, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την Πολωνία για το νέο πακέτο βοήθειας. «Η Ουκρανία και η Πολωνία είναι ισχυροί γείτονες, φίλοι και εταίροι και έχουμε έναν κοινό εχθρό» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τουσκ Ουκρανία

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