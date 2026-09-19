Deutsche Welle: Δεν κλείνει η ελληνική υπηρεσία – Ανακαλείται η απόφαση κατάργησης

Κανονικά θα συνεχίσει να λειτουργεί το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, όπως αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του σταθμού στη Γερμανία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε ληφθεί η απόφαση κατάργησης της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle από 1ης Ιανουαρίου 2027, μετά από μείωση της ομοσπονδιακής επιχορήγησης. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα, αλλά και στην Γερμανία.

Η εκπομπή της Deutsche Welle, άλλωστε, είχε και ιστορική σημασία λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε εναντίον της ελληνικής χούντας. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το ελληνικό τμήμα της θα συνεχίσει να λειτουργεί με περιορισμένο πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά με παρουσία σε όλες τις πλατφόρμες.

Κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του ελληνικού προγράμματος διαδραμάτισε ο Γερμανός βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών και πρόεδρος της Επιτροπής Γερμανο-ελληνικών υποθέσεων, του γερμανικού κοινοβουλίου, Thomas Rachel.

Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Γερμανίας είχε δηλώσει τότε, μεταξύ άλλων: «Η ελληνική υπηρεσία της DW θα καταργηθεί. Η υπηρεσία αυτή παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

Αποτελούσε σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μια σταθερή δημοκρατία με ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, γι’ αυτό και η DW πρέπει να προβεί σε περικοπές σε αυτόν τον τομέα».

Πλέον, φαίνεται πως η παραπάνω απόφαση ανακαλείται και η ελληνική υπηρεσία του ιστορικού γερμανικού σταθμού θα συνεχίσει τη λειτουργία της.