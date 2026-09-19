Γερμανία: Πυρκαγιά σε γηροκομείο στο Βερολίνο – Ένας νεκρός και 25 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε ίδρυμα φροντίδας στην Waldemarstrasse.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 25 άτομα τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους ελαφρά.

Σύμφωνα με τη τοπική ιστοσελίδα bz-berlin, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου κινητοποιήθηκε με μεγάλη δύναμη, καθώς στο σημείο έσπευσαν συνολικά 157 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν «περιστατικό μαζικών θυμάτων».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου κατά την άφιξή τους στο σημείο. Ένα ακόμη άτομο χρειάστηκε να υποβληθεί σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με τους διασώστες να καταφέρνουν να το επαναφέρουν.

Η φωτιά περιορίστηκε σε δωμάτιο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου ενημερώθηκε στις 09:54 το πρωί, αρχικά μέσω του αυτόματου συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς.

Όταν έφτασαν στο γηροκομείο, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ένα δωμάτιο ασθενούς είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Ωστόσο, ο καπνός εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση στο εσωτερικό του κτιρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην επιχείρηση διάσωσης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να απομακρύνουν τους ενοίκους από χώρους που είχαν γεμίσει με καπνό και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Χένρι Μόσνερ, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα BZ ότι η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, όμως η μεγάλη διασπορά καπνού σε ολόκληρο το κτίριο δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση.

Τέλος, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, η διερεύνησή τους θα αποτελέσει αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.