Βερολίνο: Έρευνα για όπλα και εκρηκτικά σε συνεργάτη της AfD – Βρέθηκαν ναζιστικά αντικείμενα στη κατοχή του

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, πολιτικές διαστάσεις αποκτά η δικαστική έρευνα στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ, με τις γερμανικές αρχές να διερευνούν αρχικά πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο-Λίχτερφελντε, έπειτα από δικαστική εντολή. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Βερολίνου, οι αρχές αναζητούσαν στοιχεία που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν παραβιάσεις του γερμανικού νόμου περί όπλων (Waffengesetz) και του νόμου περί εκρηκτικών (Sprengstoffgesetz).

Ωστόσο, σύμφωνα με την Εισαγγελία, δεν εντοπίστηκαν στην κατοικία όπλα ή εκρηκτικά που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, αντίθετα, άλλα αντικείμενα ως πιθανά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν αξιολογηθεί εάν προκύπτει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Γερμανικά δημοσιεύματα, επικαλούμενα πληροφορίες της Bild, αναφέρουν ότι μεταξύ των ευρημάτων βρίσκονται ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα με ναζιστικό περιεχόμενο. Η ακριβής νομική σημασία των αντικειμένων αυτών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από τις αρχές.

Ο άνδρας, ηλικίας 48 ετών σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, φέρεται να εργάζεται ως προσωπικός συνεργάτης της Μπρίνκερ στο εκλογικό της γραφείο στο Ράινικεντορφ.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε προηγουμένως κάποια ένδειξη για συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνεργάτη που να συνδέεται με τα ευρήματα και ανέφερε ότι τον γνώριζε ως «συλλέκτη». Η Μπρίνκερ υπογράμμισε επίσης ότι θα πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

Η AfD, από την πλευρά της, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιωτική υπόθεση» συνεργάτη της και δήλωσε ότι αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας.

Το γεγονός ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μόλις πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές για τη Βουλή του Βερολίνου έχει ήδη αποκτήσει πολιτική διάσταση. Η ίδια η Μπρίνκερ έχει εκφράσει έκπληξη για την υπόθεση και αναμένει τα αποτελέσματα των ερευνών, ενώ η χρονική συγκυρία έχει προκαλέσει συζητήσεις στον προεκλογικό διάλογο.

Τι προβλέπει η γερμανική νομοθεσία για τα όπλα

Η γερμανική νομοθεσία για τα όπλα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Ο νόμος περί όπλων (Waffengesetz) προβλέπει ότι η κατοχή και ο χειρισμός συγκεκριμένων όπλων και πυρομαχικών απαιτούν άδεια, ενώ ορισμένες κατηγορίες όπλων απαγορεύονται πλήρως. Για την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων απαιτείται, μεταξύ άλλων, σχετική άδεια κατοχής όπλου (Waffenbesitzkarte).

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το κριτήριο της «αξιοπιστίας» (Zuverlässigkeit). Το άρθρο 5 του Waffengesetz προβλέπει ότι ένα πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί μη αξιόπιστο για την κατοχή όπλων όταν υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που δημιουργούν την υπόνοια ότι θα χρησιμοποιήσει όπλα ή πυρομαχικά καταχρηστικά ή απρόσεκτα.

Η ίδια διάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με τον εξτρεμισμό: προβλέπει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έλλειψη της απαιτούμενης αξιοπιστίας μπορεί να διαπιστωθεί όταν υπάρχουν στοιχεία ότι ένα πρόσωπο κατά τα προηγούμενα πέντε χρόνια επιδίωκε αντισυνταγματικές επιδιώξεις, συμμετείχε σε οργάνωση που τις προωθεί ή την υποστήριζε. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου μπορούν επίσης να ζητούνται πληροφορίες από τις υπηρεσίες προστασίας του Συντάγματος (Verfassungsschutz).

Παράλληλα, ο γερμανικός νόμος περί εκρηκτικών (Sprengstoffgesetz) απαιτεί ειδική άδεια για την απόκτηση και τον χειρισμό εκρηκτικών υλών σε περιπτώσεις που καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία. Το άρθρο 27 προβλέπει ρητά ότι όποιος επιθυμεί να αποκτήσει ή να χειριστεί εκρηκτικές ύλες στις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζεται άδεια.

Αυτό εξηγεί γιατί η έρευνα στην κατοικία του συνεργάτη της Μπρίνκερ πραγματοποιήθηκε εξαρχής με βάση δύο διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, το Waffengesetz και το Sprengstoffgesetz. Μέχρι στιγμής, πάντως, η Εισαγγελία δεν έχει ανακοινώσει ότι εντοπίστηκαν όπλα ή εκρηκτικά που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες.

Το ναζιστικό υλικό και η γερμανική νομοθεσία

Η παρουσία αντικειμένων με ναζιστικά σύμβολα έχει διαφορετική νομική διάσταση. Το άρθρο 86a του γερμανικού Ποινικού Κώδικα (StGB) τιμωρεί, μεταξύ άλλων, τη δημόσια χρήση ή διάδοση συμβόλων αντισυνταγματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Στα σύμβολα αυτά περιλαμβάνονται σημαίες, διακριτικά, στολές, συνθήματα και χαιρετισμοί, καθώς και σύμβολα που είναι παρόμοια σε βαθμό που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση. Η προβλεπόμενη ποινή φθάνει έως τα τρία χρόνια φυλάκισης ή χρηματική ποινή.

Ωστόσο, η απλή κατοχή ενός ιστορικού αντικειμένου με ναζιστικό σύμβολο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα. Η νομική αξιολόγηση εξαρτάται από το είδος του αντικειμένου, τον τρόπο κατοχής ή χρήσης του και τις περιστάσεις. Γι’ αυτό και η Εισαγγελία αναφέρει ότι τα κατασχεθέντα ευρήματα πρέπει πρώτα να εξεταστούν πριν αξιολογηθεί η ποινική τους σημασία.

Νέα διάσταση από τις συγκεντρώσεις της AfD

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου η αστυνομία του Βερολίνου είχε ανακοινώσει έρευνα για τη χρήση ναζιστικών συμβόλων σε προεκλογική συγκέντρωση της AfD στο Λίχτενμπεργκ, στην οποία μιλούσε και η Κρίστιν Μπρίνκερ.

Σύμφωνα με το rbb, η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε μετά την εμφάνιση ατόμων με τατουάζ αγκυλωτών σταυρών, ενώ σε άλλη περίπτωση καταγράφηκε και ο αριθμητικός κωδικός «88», ο οποίος χρησιμοποιείται από νεοναζιστικούς κύκλους ως αναφορά στον Χίτλερ. Η αστυνομία ερευνά τις περιπτώσεις με βάση τη νομοθεσία για τη χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το Tagesspiegel έχει επίσης δημοσιεύσει εκτενές ρεπορτάζ για την παρουσία νεοναζιστών και ακροδεξιών σε προεκλογική εκδήλωση της AfD στο Βερολίνο, καταγράφοντας μεταξύ άλλων σύμβολα και κωδικούς που συνδέονται με τη γερμανική νεοναζιστική σκηνή. Η AfD έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε την παρουσία τους και ότι δεν την αποδέχεται.