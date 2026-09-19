Ταχιάος: Έως το τέλος του έτους η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, αποτελώντας βασικό βήμα για την προετοιμασία του φακέλου διεκδίκησης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην εκδήλωση «Κινητικότητα για όλους», που διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Γραμματείες Βιώσιμης Κινητικότητας και Ανθεκτικότητας-Κλιματικής Αλλαγής, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Ο κ. Ταχιάος χαρακτήρισε την επέκταση ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό έργο, σημειώνοντας ότι, με τιμές της προηγούμενης δεκαετίας, το κόστος κατασκευής ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 εκατ. ευρώ ανά χιλιόμετρο. Όπως είπε, μόνο για τα αρχαιολογικά ευρήματα της βασικής γραμμής δαπανήθηκαν περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητά του και να καταρτιστεί «αξιόπιστος και πειστικός» φάκελος για αξιολόγηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι μελέτες έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει χωροθετήσεις σταθμών και επαφές με δημάρχους, ενώ μέσω σύμβασης πρόδρομων εργασιών επικαιροποιούνται αποτυπώσεις και μελέτες, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του έτους. Την ίδια περίοδο αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μελέτη κόστους-οφέλους, ώστε να υποβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διεκδίκησης χρηματοδότησης από την ΕΕ. Επεσήμανε, δε, τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των έργων του μετρό και την ανάγκη συνέχειας και σταθερότητας στον σχεδιασμό, καθώς οι αλλαγές διοικήσεων και η επανεκκίνηση συζητήσεων μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις.

Όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ανάγκες της Θεσσαλονίκης, έθεσε ως προτεραιότητα τη μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, χαρακτηρίζοντας το μετρό το κατεξοχήν μητροπολιτικό μέσο που μπορεί να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για το Flyover είπε ότι θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του περιφερειακού, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επέκτασης του μετρό και δημιουργίας υποδομών που θα περιορίζουν τη χρήση του αυτοκινήτου. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στους χώρους στάθμευσης στη Μίκρα, σημειώνοντας ότι η απομάκρυνση αυτοκινήτων από την κυκλοφορία της πόλης έχει μητροπολιτικό όφελος.

Επίσης, μίλησε για την εφαρμογή του ενιαίου εισιτηρίου και τη διαλειτουργικότητα των μέσων μεταφοράς. Για τη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επέκτασης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου προσθέτοντας πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ΟΣΕΘ, που έχει την ευθύνη των εισιτηρίων, θα μπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου των επιβατών από το μετρό με κάρτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πλήρη διαλειτουργικότητα όλων των μέσων μεταφοράς. Η χρήση ηλεκτρονικής κάρτας στα λεωφορεία και η αντίστοιχη δυνατότητα στο μετρό αναμένεται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και, στη συνέχεια, για αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών.

Χαρακτήρισε τα έργα υποδομής «αχάριστα», καθώς συχνά ξεκινούν, προχωρούν και ολοκληρώνονται από διαφορετικές διοικήσεις. Όπως είπε, προσωπικό στοίχημά του είναι να μπει σε τροχιά η δυτική επέκταση του μετρό, με εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω ενός «αξιοπρεπούς και αξιόπιστου» φακέλου στο ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έργα όπως ο νέος κλάδος ανόδου στον δρόμο Χαλάστρας-Ευζώνων και η αποκατάσταση της Εγνατίας Οδού, ενώ επεσήμανε ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων και του μεγάλου αριθμού έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση όσων ήδη εκτελούνται και στη συνέχεια στα απολύτως απαραίτητα νέα έργα.

«Δεν είναι ανάγκη να συζητάμε για νέα έργα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι «πώς θα τελειώσουν αυτά που τρέχουν» και πώς θα δρομολογηθούν στη συνέχεια τα απολύτως απαραίτητα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

ΟΑΣΘ: Πλήρης ανανέωση του στόλου έως το τέλος του 2027

Την πλήρη ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ έως το τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Κωνσταντίνος Ταγγίρης, υπογραμμίζονταςότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν έως το τέλος του 2026.

Ο ΟΑΣΘ διαθέτει ήδη 160 ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ προβλέπονται ακόμη 110 μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, εκ των οποίων 10 ειδικά διαμορφωμένα για Άτομα με Αναπηρία και 65 μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027. Συνολικά, ο στόλος θα φτάσει τα 335 ηλεκτρικά λεωφορεία, με 325 να απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία και 10 ως εφεδρεία.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία δεύτερου σταθμού φόρτισης στη Σταυρούπολη, ενώ αναγκαία για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού στόλου είναι η δημιουργία «πράσινου» αμαξοστασίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Ταγγίρης μίλησε, επίσης, για την προώθηση ενιαίου εισιτηρίου για λεωφορεία και μετρό και του tap and pay, καθώς και την ανάγκη πλήρους προσβασιμότητας και αξιόπιστης τηλεματικής. Για τα προβλήματα στα ψηφιακά συστήματα και την έκδοση εισιτηρίων, οι ανάδοχοι έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις κύκλοι προσλήψεων οδηγών.

Στον ρόλο της Αντιπεριφέρειας Μεταφορών και Επικοινωνιών ως συνδέσμου μεταξύ της Πολιτείας και των τοπικών κοινωνιών, στις αρμοδιότητές της, αλλά και στην ανάγκη αλλαγής της κουλτούρας των πολιτών στις μετακινήσεις, αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Θεόδωρος Μητράκας.

Όπως τόνισε, η Θεσσαλονίκη έχει λάβει αναλογικά περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία σε σχέση με τον πληθυσμό και τις ανάγκες της, συγκριτικά με την Αθήνα, ενώ οι υποδομές φόρτισης ολοκληρώθηκαν ταχύτερα. «Σε αυτό το μπρα ντε φερ κερδίσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητράκας επεσήμανε ότι η Περιφέρεια συμμετέχει, βάσει νόμου, στους αρμόδιους οργανισμούς μεταφορών, όπως ο ΟΑΣΘ και ο ΟΣΕΘ, μεταφέροντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ενώ στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η μεταφορά μαθητών, η διανομή δωρεάν μαθητικών καρτών, η εξέταση και εκπαίδευση οδηγών, καθώς και οι έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων, συνεργείων και πρατηρίων καυσίμων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ευθύνη των πολιτών, πέρα από την ευθύνη της Πολιτείας για τις υποδομές. «Το κράτος, η σωστή Πολιτεία, θα κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει και πρέπει να το κάνει καλά. Έχει όμως και ο πολίτης τις δικές του ευθύνες», υπογράμμισε, ζητώντας αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών και καλύτερη αξιοποίηση των νέων δεδομένων στις μεταφορές, όπως το μετρό και η ηλεκτροκίνηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ