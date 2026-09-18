Ειρήνη Τάσσου: Με την αναγνωρισιμότητα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά η ζωή μου

Λίγο πριν έλθει σαν Κλεοπάτρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσω του ΣΚΑΪ, η Ειρήνη Τάσσου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου αυτή την εβδομάδα.

Η όμορφη πρωταγωνίστρια του νέου σίριαλ “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τόσο στη συνεργασία με τον Ανδρέα Γεωργίου όσο και στη διαχείριση της αναγνωρισιμόττηας.

H συνεργασία με τον Ανδρέα Γεωργίου πως είναι;

Πολύ όμορφη εμπειρία. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά βαθιά αυτό που κάνει και νομίζω πως αυτό το αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα όταν βρίσκεσαι μαζί του σε ένα γύρισμα. Έχει ξεκάθαρη ματιά, ένστικτο και ιδιαίτερη ικανότητα να δημιουργεί έναν χώρο μέσα στον οποίο ο ηθοποιός αισθάνεται ελεύθερος να δοκιμάσει, να προτείνει και να ανακαλύψει τον χαρακτήρα του. Αυτό που εκτιμώ ιδιαίτερα είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει στους συνεργάτες του.

Για έναν ηθοποιό που βρίσκεται απέναντι του πιστεύει σε εκείνον και του δίνει χώρο να εκφραστεί δημιουργικά. Προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου έχει δώσει. Είναι πολύ όμορφο να συναντάς ανθρώπους με τους οποίους δεν μοιράζεσαι απλώς μια δουλειά, αλλά πραγματική αγάπη για τη δημιουργία.

Η ζωή σας έχει αλλάξει λόγω αναγνωρισιμότητας;

Δεν θα έλεγα ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά η ζωή μου. Για μένα είναι πραγματικά ένα δώρο να σε αναγνωρίζει ο κόσμος και να σου εκφράζει την αγάπη του. Το να έρχεται κάποιος να σου μιλήσει για τη δουλειά σου ή να σου πει ότι ένας ρόλος σου τον άγγιξε, είναι πολύ συγκινητικό. Το εισπράττω με μεγάλη αγάπη και, πάνω απ’ όλα, με βαθιά ευγνωμοσύνη.