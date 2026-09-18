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Το “αντίο” του Παύλου Γερουλάνου στη Μαργαρίτα Παπανδρέου: “Τι γυναίκα, τι ιστορία, τι αγώνες”

Intime
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Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, αναφερόμενος στην προσφορά της στην Ελλάδα και στους αγώνες της για την ισότητα, την ειρήνη και τα δικαιώματα των γυναικών.

«Ήταν αμέτρητες οι φορές στο παρελθόν όταν, εκπροσωπώντας τη χώρα στο εξωτερικό, ένιωσα περήφανος γιατί το οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας ήταν μπροστά από τις περισσότερες χώρες. Ή γιατί η θέση της Ελλάδας σε διάφορα fora, από πρωτοβουλίες για την παγκόσμια ειρήνη μέχρι τα θέματα ισότητας, ήταν αναβαθμισμένη από την αθόρυβη δραστηριότητα της Μαργαρίτας», έγραψε.

«Η πραγματικότητα είναι ότι για πολλά από αυτά που νιώσαμε κατά καιρούς περήφανοι ως Έλληνες, η Μαργαρίτα είχε συμβάλει ουσιαστικά», πρόσθεσε.

Ο κ. Γερουλάνος τόνισε ακόμη πως η Μαργαρίτα Παπανδρέου, αν και γεννημένη σε άλλη χώρα, συνέβαλε στο να αισθάνονται οι Έλληνες υπερήφανοι για τη χώρα τους, σημειώνοντας πως της οφείλουμε «ακόμα περισσότερα».

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στα παιδιά της, Γιώργο, Νίκο, Αντρέα και Σοφία: «Ένιωθα πάντα μια απέραντη ευγνωμοσύνη για τη Μαργαρίτα. Γιώργο, Νίκο, Αντρίκο, Σοφία, η απώλεια σας είναι και δική μας, είναι όλης της Ελλάδας».

Μαργαρίτα Παπανδρέου Παύλος Γερουλάνος

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