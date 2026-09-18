Δύο νέα μεγάλα βραβεία στην Αγορά του 29ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με δύο νέα μεγάλα βραβεία επιστρέφει η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στην 29η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 14 Μαρτίου 2027, ενώ ήδη οι δημιουργοί μπορούν να καταθέτουν τα πρότζεκτ τους στα προγράμματά της.

Νέα διάκριση αποτελεί το Eurimages New Lab Award – Outreach, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ και θα απονεμηθεί σε πρότζεκτ που συμμετέχει στο Agora Docs in Progress. Πρόκειται για βραβείο που δίνεται σε μόλις δύο Φεστιβάλ στην Ευρώπη και στόχος του είναι η ενίσχυση της απήχησης του ντοκιμαντέρ στο κοινό, της ορατότητας, της διανομής και του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου της ταινίας.

Παράλληλα, ο κορυφαίος πολιτιστικός τηλεοπτικός σταθμός ARTE, επέλεξε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για να απονείμει το ARTE European Talents Development Award, ύψους 10.000 ευρώ, σε ένα από τα πρότζεκτ του Thessaloniki Pitching Forum.

Η Αγορά καλεί δημιουργούς να καταθέσουν δημιουργικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ σε επεισόδια και ντοκιμαντέρ για παιδιά στα τμήματα Thessaloniki Pitching Forum και Agora Docs in Progress, ενώ για ακόμη μία χρονιά θα πραγματοποιηθεί το AGORA XR Lab, εργαστήριο για πρότζεκτ XR και new media σε ανάπτυξη.

Στο Thessaloniki Pitching Forum, που αφορά την ανάπτυξη ταινιών ντοκιμαντέρ, θα επιλεγούν έως 14 πρότζεκτ που απευθύνονται σε διεθνές κοινό. Εκτός από το νέο βραβείο ARTE, απονέμονται το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ σε Ανάπτυξη του Ιδρύματος IEFTA, ύψους 10.000 ευρώ, το Βραβείο ΕΡΤ σε ελληνικό πρότζεκτ, ύψους 2.000 ευρώ, καθώς και τα EURODOC Award, Script2Film Doc Lab, DAE και DOK Leipzig Accelerator.

Στο Agora Docs in Progress μπορούν να υποβληθούν ντοκιμαντέρ που βρίσκονται στο στάδιο του post-production και αναζητούν διανομέα, πρεμιέρα σε φεστιβάλ ή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωσή τους. Εκτός από το Eurimages New Lab Award – Outreach, απονέμονται βραβεία για υπηρεσίες post-production, ήχου και υποτιτλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ σε ελληνικό πρότζεκτ, ύψους 3.000 ευρώ.

Το AGORA XR Lab απευθύνεται σε ανερχόμενους δημιουργούς που εξερευνούν νέες μορφές αφήγησης και πρότζεκτ που γεφυρώνουν τον κινηματογράφο, τα ψηφιακά μέσα, τη νέα τεχνολογία και τις παραστατικές τέχνες. Ένα από τα πρότζεκτ θα επιλεγεί για να συμμετάσχει στο Beldocs XR Academy 2027, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Σερβίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τα τρία τμήματα είναι 25 Νοεμβρίου 2026. Η Αγορά αποτελεί σημείο συνάντησης δημιουργών, παραγωγών και αγοραστών από ολόκληρο τον κόσμο και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος Creative Europe Media, του ΕΣΠΑ 2021-2027, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ, το Creative Europe Media Desk Greece και τους συνεργάτες και χορηγούς μας από την Ελλάδα και την Ευρώπη.