Η Ελένη Πετρουλάκη απάντησε σε επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της: “Έχεις παραμορφωθεί στο πρόσωπο”, της έγραψαν

Την ανάγκη να απαντήσει σε επικριτικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της αισθάνθηκε η Ελένη Πετρουλάκη.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, της έγραψαν κάτω από αναρτήσεις της πως «έχει τέλειο σώμα αλλά το πρόσωπό της έχει παραμορφωθεί».

Η γυμνάστρια τόνισε πως το γεγονός αυτό σημαίνει ότι βιώνει ηλικιακό ρατσισμό και με την απάντησή της θέλησε να βοηθήσει όποιον μπορεί να έχει βρεθεί σε αντίστοιχη θέση.

Η Ελένη Πετρουλάκη επισήμανε πως δεν κρύβει την ηλικία της και δεν χρησιμοποιεί φίλτρα στα social media, καθώς το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η υγεία της και όχι η εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Βιώνω κι εγώ λοιπόν τον ηλικιακό ρατσισμό. Κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου… ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά και για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει. Δεν χρωστάω, λοιπόν, σε κανέναν να παραμένω η ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή. Είμαι 55 ετών, δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου, έχω κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια, δεν βάζω φίλτρο, φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά. Το πρόσωπό μου, ναι, έχει αλλάξει και είναι απόλυτα λογικό, όπως συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται, εκφράζεται, χαμογελάει, περνάει στρες, στενοχωριέται και μεγαλώνει. Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα. Πραγματικά το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η γυμνάστρια σημείωσε ακόμη: «Η ηλικία αλλάζει την εικόνα μας, όχι την αξία μας. Ας μάθουμε να κοιτάμε πέρα από την εμφάνιση».

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