Δόμνα Μιχαηλίδου στον Εθνικό Κήρυκα: Η Ελλάδα επενδύει στην επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού

Στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, από το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση έως τη στήριξη της οικογένειας και την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, αναφέρεται η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον «Εθνικό Κήρυκα», εν όψει της παρουσίας της στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των εργασιών του ΟΗΕ.

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί μακροπρόθεσμη πολιτική και όχι αποσπασματικά μέτρα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη στέγαση, στη στήριξη των νέων οικογενειών και στο λεγόμενο «brain regain».

Παράλληλα, απευθύνεται στην Ομογένεια, την οποία χαρακτηρίζει σημαντικό πολλαπλασιαστή της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας, τονίζοντας την ανάγκη οι νεότερες γενιές των Ελλήνων της Διασποράς να βλέπουν τη χώρα όχι μόνο ως τόπο καταγωγής, αλλά και ως πραγματική επιλογή σπουδών, εργασίας, δημιουργίας και ζωής.

Ερωτηθείσα για τον στόχο της παρουσίας της στη Νέα Υόρκη, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε πως επιθυμεί να αναδείξει και μια άλλη διάσταση της διεθνούς παρουσίας της χώρας: «Τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα απέναντι σε κοινωνικές προκλήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, όπως το δημογραφικό, η στέγαση, η προστασία των παιδιών, τα κοινωνικά δικαιώματα και η ισότητα».

Όπως είπε στη Νέα Υόρκη θα έχει μεταξύ άλλων επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, την Εθνική Φιλόπτωχο και συναντήσεις στο Fantis School.

Σημείωσε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό 2025-2035, περιλαμβάνει περισσότερες από 100 δράσεις και δεκαετή ορίζοντα εφαρμογής, υπογραμμίζοντας πως «εμείς χτίζουμε από τώρα τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργούν την οικογένεια και τη ζωή που θέλουν στην Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα στήριξης της οικογένειας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσχολική φροντίδα, όπου καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά χωρίς εισοδηματικό όριο με το πρόγραμμα να εφαρμόζεται πλέον σε όλη τη χώρα.

Για το στεγαστικό ανέφερε πως «η στεγαστική πολιτική πρέπει να απαντά ταυτόχρονα σε δύο ανάγκες: να μπορεί το νοικοκυριό να αντέξει το κόστος της κατοικίας και να υπάρχουν περισσότερα σπίτια διαθέσιμα στην αγορά. Αυτή είναι η λογική της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, με 50 μέτρα και περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ. Και επειδή τα εργαλεία είναι πολλά, τα έχουμε συγκεντρώσει στο stegasi.gov.gr, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να δει εύκολα ποιο μέτρο τον αφορά».

Για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού στην Ελλάδα, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι δίνονται κίνητρα για εγκατάσταση, τονίζοντας πως η τάση του brain drain έχει αντιστραφεί. «Από το 2010 έως το 2024 έφυγαν από τη χώρα περίπου 773.000 Έλληνες και έχουν επιστρέψει περίπου 473.000, δηλαδή σχεδόν έξι στους δέκα. Το 2023 και το 2024 οι επιστροφές ήταν περισσότερες από τις αναχωρήσεις».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ReBrain Greece, που φέρνει σε επαφή Έλληνες του εξωτερικού με επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης. Όπως είπε στη δράση του ReBrain Greece στη Νέα Υόρκη συμμετείχαν 35 επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και περισσότεροι από 1.500 Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διερευνήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.