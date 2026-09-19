Συλλήψεις για παράνομες μεταφορές αλλοδαπών σε Θεσσαλονίκη, Έβρο και Καστοριά

Συνολικά εννέα άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε Θεσσαλονίκη, Έβρο και Καστοριά, σε διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Στις τρεις υποθέσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 20 αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, οι οποίοι μεταφέρονταν με Ι.Χ. και Δ.Χ.Ε. οχήματα προς το εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 25, 22 και 25 ετών, καθώς, κατά περίπτωση, στην Εγνατία Οδό και στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που οδηγούσαν, βρέθηκαν συνολικά επτά αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε μία από τις περιπτώσεις, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει αφού στάθμευσε το όχημα. Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Παράλληλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 26 και 33 ετών. Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στην Ε.Ο. Καβάλας – Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Από τις έρευνες προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους από 2.000 έως 5.000 ευρώ σε μέλη κυκλωμάτων. Τελικοί προορισμοί τους ήταν, κατά περίπτωση, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Αγγλία και το Βέλγιο.

Συνολικά κατασχέθηκαν πέντε οχήματα και έξι κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για, κατά περίπτωση, παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και εγκληματική οργάνωση.

Τρεις συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη

Στο μεταξύ, τρεις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπούς με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Ο ένας εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής να μεταφέρει πέντε άτομα. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αντιλαμβανόμενος την επικείμενη σύλληψη, συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα, ωστόσο εντοπίστηκε σε περιοχή της Ροδόπης και συνελήφθη.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί εντόπισαν ακινητοποιημένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τον αλλοδαπό οδηγό του, ο οποίος συνελήφθη καθώς μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις αλλοδαπούς.

Τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Τυχερού.

Συνελήφθη 34χρονος στην Καστοριά

Επιπλέον, χθες το μεσημέρι συνελήφθη στην Καστοριά ένας 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς και διαπιστώθηκε ότι μετέφερε προς το εσωτερικό της χώρας τον 35χρονο, ο οποίος στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Κατασχέθηκαν το Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.095 ευρώ. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.