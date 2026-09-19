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Νεκρός εντοπίστηκε 78χρονος κολυμβητής στην παραλία Μαδέ Ηρακλείου

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Νεκρός εντοπίστηκε 78χρονος αλλοδαπός κολυμβητής στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ, στο Ηράκλειο, ο οποίος αγνοούνταν από τις πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα για τον εντοπισμό του είχε κινητοποιηθεί ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στις έρευνες συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, μία λάντζα, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ιδιώτης δύτης.

Ηράκλειο

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