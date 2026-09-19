Περιστέρι: Ιδιοκτήτης καφετέριας συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με ορμητήριο το κατάστημα

Ιδιοκτήτης καφετέριας στο Περιστέρι, συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή έχοντας, σύμφωνα με την αστυνομία, ως «ορμητήριο», το κατάστημα. Μαζί του συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας που εργαζόταν στην καφετέρια, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Ασπροπύργου, ερευνώντας καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες άτομο διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου, με ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έφθασε στα ίχνη του 33χρονου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του όπως και στο καφέ που κατέχει, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», πιστόλι με γεμιστήρα, 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 2 αεροβόλα πιστόλια, πλήθος νάιλον συσκευασιών, 4 πλαστά χαρτονομίσματα και 1.372 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.