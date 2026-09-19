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Μαργαρίτα Παπανδρέου: Δωρεές στο “Κέντρο Διοτίμα” αντί στεφάνων η επιθυμία της οικογένειας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Να κατατεθούν δωρεές προς τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα» στη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, επιθυμεί αντί στεφάνων η οικογένεια Παπανδρέου.

Πρόκειται για μία κίνηση που συνδέει τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου με τη στήριξη του έργου μίας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Μια συμβολική επιλογή για να τιμηθεί η μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου έκανε η οικογένειά της, ζητώντας αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα».

Η οικογένεια Παπανδρέου επιθυμεί, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου, να επιλέξουν αντί της κατάθεσης στεφάνων την ενίσχυση του «Κέντρου Διοτίμα».

Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια επιλέγει η έκφραση τιμής στη Μαργαρίτα Παπανδρέου να αποκτήσει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα, μετατρέποντας τα αντί στεφάνων ποσά σε έμπρακτη προσφορά προς έναν φορέα με συγκεκριμένο κοινωνικό έργο.

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα τελεστεί την Κυριακή (20.09.2026) στις 10 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, στο σπίτι του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, γεγονός για το οποίο η οικογένεια είχε ενημερωθεί από τον γιατρό της. Το βράδυ της Πέμπτης (17.09.2026), τα τέσσερα παιδιά της και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες της στιγμές.

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