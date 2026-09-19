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Πάολα: “Λύγισε” ερμηνεύοντας το “Ώρες μικρές” σε συναυλία της για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή βίωσαν οι θαυμαστές της Πάολας που βρέθηκαν στην τελευταία της συναυλία, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια λύγισε στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δημοφιλής λαϊκή ερμηνεύτρια βρέθηκε την Παρασκευή στα Πυργά της Λάρνακας, στο Σκύρα Λίμα και μίλησε με λόγια αγάπης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στην ίδια συναυλία, η Πάολα τραγούδι το κομμάτι «Ώρες μικρές» και λύγισε από συγκίνηση για τον χαμό του αγαπημένου της φίλου και συναδέλφου.

Το Σάββατο η Πάολα ανέβασε στο Instagram μερικά άκρως συγκινητικά στιγμιότυπα και βίντεο από τη συναυλία της και έβαλε στη λεζάντα της ανάρτησής της μία λευκή καρδιά κι ένα περιστέρι, κάνοντας τον τρόπο της αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας. Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας; Ναι, αυτό το θεωρώ εύκολο, καρδιά μου. Θα τραγουδήσω. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους», είπε με φανερή συγκίνηση η Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πάολα

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