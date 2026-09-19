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Θεσσαλονίκη: Νέα επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων – Δύο συλλήψεις

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Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά.

Στο πλαίσιο της δράσης, την οποία συνέδραμαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ελέγχθηκαν συνολικά 90 άτομα, εκ των οποίων 83 ανήλικοι και 5 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., “σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας”.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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