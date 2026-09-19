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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καταδίωξη και σύλληψη 30χρονου, στον Κορυδαλλό, για κλοπές δικύκλων

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 30χρονου ημεδαπού, που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά κλοπών δικύκλων, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από καταδίωξη το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή των Καμινίων έκριναν ύποπτη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Κορυδαλλού. Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσυκλέτα ήταν κλεμμένη.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, όπου από την προανάκριση ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ως δράστης ακόμη τεσσάρων κλοπών δικύκλων που είχαν σημειωθεί τον τελευταίο μήνα στην περιοχή του Αιγάλεω. Κατά την ίδια πηγή, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίαζε τις καλωδιώσεις των δικύκλων και να τα έθετε σε λειτουργία χωρίς τη χρήση κλειδιών, προκειμένου να τα αφαιρέσει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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