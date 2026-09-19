Δημήτρης Χαβρές για Βέτα Μπετίνη: Με αγάπησε σαν γιο της από την αρχή, με είχε δίπλα της σε όλα

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Χαβρές στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα.

Μέσα σε πολλά, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για τη συνεργασία που είχε στους “Στάβλους της Εριέτας Ζαϊμη” με την μετέπειτα πεθερά του, Βέτα Μπετίνη.

Στους “Στάβλους της Εριέτας Ζαϊμη” συνεργάστηκες με την αείμνηστη πεθερά σου, Βέτα Μπετίνη. Πως ήταν να συνυπάρχεις μαζί της τόσο στο πλατό όσο και στην οικογένεια;

Δεν έγινε ταυτόχρονα αυτό. Η Βέτα με γνώρισε στους “Στάβλους” και μ​ε αγάπησε σαν γιο της από την αρχή, με είχε δίπλα της σε όλα. Έζησα πράγματα μαζί της εκεί, που ως ψαρωμένο νεούδι μέσα σε τόσους σημαντικούς ηθοποιούς δεν θα τα ζούσα αν η Βέτα δεν με έκανε “κολλητό της”. Που να ήξερα ότι θα καθόριζε όλη μου τη ζωή.

Όταν λοιπόν, δυο χρόνια μετά, εγώ τα έφτιαξα με τη Λιάνα, μου κρατούσε μούτρα που δεν της το είπα από την αρχή. Η Βέτα δεν ήταν πεθερά, ποτέ δεν την αποκάλεσα έτσι. Ήταν μάνα και γιαγιά της κόρης μας. Μου λείπει πολύ. Σε μεγάλες χαρές ή λύπες, στα σημαντικά, σκέφτομαι τι θα μου έλεγε. Και είναι σαν να την ακούω να με συμβουλεύει, να μου δίνει θάρρος.

Την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν σε είδαμε στο “Παιδί” της ΕΡΤ. Τι γεύση σου έχει αφήσει αυτή η συνεργασία;

Από τις ωραιότερες τηλεοπτικές συνεργασίες! Συνάντησα φίλους ηθοποιούς από τα παλιά, αλλά και νέους που με καλωσόρισαν. Γνώρισα την Άννα Μάσχα και την Έλενα Τοπαλίδου, με την οποία πραγματικά είναι σπουδαίες. Η Άννα, που μοιραστήκαμε τις περισσότερες σκηνές, πέρα από το ότι είναι μια υπέροχη ηθοποιός, είναι και μια γενναιόδωρη συνάδελφος που δίνει απεριόριστα στον συμπαίκτη της.