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Όλυμπος: Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 34χρονου ορειβάτη – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία αρχείου
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THESTIVAL TEAM

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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού στον Όλυμπο, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, πλησίον της θέσης «Σπηλιά Ιθακήσιου».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 13:00. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς μετά την κλήση του τραυματία στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, επιτεύχθηκε ο ταχύς γεωεντοπισμός της θέσης του.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 3 οχήματα, προερχόμενοι από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 34χρονο και, κάνοντας χρήση εξειδικευμένου ορειβατικού εξοπλισμού, τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε σημείο όπου υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Όλυμπος

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