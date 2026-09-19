Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε πέντε διακινητές μεταναστών – Τους έδιναν από 2.000 έως 5.000 ευρώ για τη μεταφορά τους

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών, οδήγησαν στις συλλήψεις πέντε ατόμων.

Ειδικότερα, κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν:

-Από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, τρεις αλλοδαποί συνολικά, ηλικίας 25, 22 και 25 ετών (2 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα), καθώς βραδινές ώρες χθες και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κατά περίπτωση, στην Εγνατία Οδό και Π.Ε.Ο. Καβάλας-Θεσσαλονίκης σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που οδηγούσαν, βρέθηκαν συνολικά επτά αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση ο οδηγός δε συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει αφού στάθμευσε το όχημα, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

-Από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, δύο αλλοδαποί ηλικίας 26 και 33 ετών, καθώς πρωινές ώρες χθες στην Ε.Ο. Καβάλας-Θεσσαλονίκης, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι ανωτέρω, βρέθηκαν στο εσωτερικό τους συνολικά τέσσερις αλλοδαποί στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Αγίου Αθανασίου, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της παράνομης μεταφοράς-προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, απείθειας, βίας κατά υπαλλήλων και εγκληματικής οργάνωσης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους από 2.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ σε μέλη κυκλωμάτων, έχοντας ως τελικούς προορισμούς, κατά περίπτωση, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Αγγλία και το Βέλγιο.

Κατασχέθηκαν συνολικά, πέντε οχήματα μεταφοράς και έξι κινητά τηλέφωνα.

Τέλος, οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.