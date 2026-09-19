“Όρθιος” ο Ηρακλής στο Χαριλάου, 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη

Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Αν κάποια ομάδα μπορεί να αισθάνεται αδικημένη, αυτή είναι σίγουρα του Μιχάλη Γρηγορίου που, κυρίως στο πρώτο ημίωρο, έχασε σωρεία ευκαιριών για να πετύχει κάποιο γκολ. Εκείνη του Βάλτερ Ματζάρι ισορρόπησε στη συνέχεια και κατάφερε, με σχετική άνεση, να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας που του Χαριλάου.

Τα πρώτα λεπτά ήταν… μόνος Άρης. Μόλις στο 5’, το πολύ δυνατό σουτ του Γιαννιώτα βρήκε στο πάνω μέρος της συμβολής των δοκών της εστίας του Αθανασιάδη και πέρασε άουτ. Τρία λεπτά μετά, ο τερματοφύλακας του Ηρακλή – και MVP πέρυσι του Άρη – δεν μπλόκαρε τη χαμηλή σέντρα του Γιαννιώτα, ο Καντεβέρε έστρωσε στον Μορόν, αλλά το πλασέ του Ισπανού πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Από το σόλο του Φαντιγκά, ο Καντεβέρε (10’) αστόχησε, όπως άστοχη ήταν κι η κεφαλιά του Χόνγκλα (12’) στη σέντρα του Γκαρέ, αλλά και το σουτ του Ράτσιτς (15’) εντός περιοχής. Στο 20ο λεπτό οι «κίτρινοι» είχαν ήδη εννέα τελικές, τελευταία το δυνατό σουτ εκτός περιοχής του Γκαρέ – εντός εστίας πάντως, καμία. Κάπου εκεί κάπως κόπασε η πίεση των γηπεδούχων. Ακολούθησε ένα μακρινό, άστοχο σουτ του Λόπεθ (32’), στην τελευταία αξιόλογη φάση ενός μονόπλευρου πρώτου μέρους.

Στον ίδιο ρυθμό και τα πρώτα λεπτά του δεύτερου… Ναι μεν ο Άρης είχε την υπεροχή, αλλά δεν ήταν τόσο καταιγιστικός. Απείλησε με το σουτ του Φαντιγκά (46’) και με τα δύο του Γκαρέ (54’, 63’) όμως και πάλι ο Αθανασιάδης δε χρειάστηκε να επέμβει. Εξ ου και η τριπλή αλλαγή από τον Γρηγορίου στο 65’. Ωστόσο, ο «Γηραιός» ήταν αυτός που άγγιξε το γκολ.

Σε σέντρα του Νιζέτ από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε απ’ όλους, με τον Μάρκες αφύλακτο στο δεύτερο δοκάρι να αστοχεί εξ επαφής. Ο Γρηγορίου έβαλε ό,τι είχε σε επιθετικό, μέχρι και τον μέχρι πρότινος παροπλισμένο Αλφαρέλα, ωστόσο οι δυο ομάδες είχαν πια ξεμείνει από δυνάμεις και ιδέες.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ματζάρι χρησιμοποίησε μόλις δυο από τις πέντε διαθέσιμες αλλαγές του.

Το 0-0 έμεινε ως το τέλος, με τον Άρη να μένει για τρίτο ματς μακριά από το «τρίποντο» φτάνοντας στους επτά βαθμούς και τον Ηρακλή να διατηρείται αήττητος μετά την ήττα της πρεμιέρας, έχοντας έναν βαθμό λιγότερο.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Χόνγκλα – Λόπεθ, Βούρος, Ρος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτς, Καντεβέρε (81’ Ράφα Μιρ), Γκαρέ (65’ Μάνου), Χόνγκλα (65’ Γένσεν), Γιαννιώτας (75’ Αλφαρέλα), Μορόν (65’ Κουαμέ).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής (73’ Κράιντς), Ραντόγια, Λόπεθ (89’ Βίτορ Μιρ), Νιζέτ, Μάρκες.