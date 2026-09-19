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Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πού αναμένονται βροχές και πόσο θα φτάσει ο υδράργυρος

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με γενικά αίθριο καιρό, λίγες αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν κατά διαστήματα κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Πιθανότητα για λίγα τοπικά φαινόμενα υπάρχει και στο Ιόνιο, κυρίως έως τις απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς έως μέτριοι, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, διατηρώντας μια ελαφρώς πιο δροσερή αίσθηση στις παράκτιες περιοχές.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν από 27 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα φτάσει κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς.

Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ στο Ιόνιο οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 30 βαθμούς.

Αναλυτικά οι θερμοκρασίες ανά περιοχή:

Θράκη: 14 έως 30°C
Ανατολική Μακεδονία: 17 έως 30°C
Κεντρική Μακεδονία: 18 έως 31°C
Δυτική Μακεδονία: 14 έως 28°C
Ήπειρος: 14 έως 30°C
Νησιά Ιονίου: 21 έως 30°C
Δυτική Στερεά: 18 έως 32°C
Θεσσαλία: 16 έως 32°C
Δυτική Πελοπόννησος: 18 έως 30°C
Ανατολική Πελοπόννησος: 16 έως 31°C
Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 19 έως 31°C
Αττική: 18 έως 31°C
Θεσσαλονίκη: 18 έως 30°C
Κυκλάδες: 20 έως 27°C
Κρήτη: 19 έως 29°C
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 έως 29°C
Δωδεκάνησα: 23 έως 30°C

Συνολικά, η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες σε επίπεδα υψηλότερα για την εποχή, με τις όποιες βροχές να περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε τμήματα του Ιονίου.

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