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Γάζα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

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THESTIVAL TEAM

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Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας.

Σε ένα πλήγμα κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σκοτώθηκε ο Μπασίρ αλ Μπουρς, γιος του Μουνίρ αλ Μπουρς, γενικού διευθυντή του υπουργείου Υγείας της περιοχής, όπως ανέφεραν διασώστες και μέλη της οικογένειας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα μαχητές, συμπεριλαμβανομένου του Μπασίρ αλ Μπουρς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Χαμάς δεν σχολίασε.

Ο Μουνίρ αλ Μπουρς είχε χάσει μια κόρη του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με συγγενείς και διασώστες. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί σε εκείνη την επίθεση.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Reuters, ο αλ Μπουρς φαίνεται να μεταφέρει τη σορό του γιου του – τυλιγμένη σε κουβέρτα – μαζί με άλλους πενθούντες, καθώς η σορός μεταφερόταν εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο .

«Ήμουν μαζί του στη σκηνή και μου είπε: “Μπαμπά, θα μας στοχεύσουν, εσένα και εμένα μαζί”. Του απάντησα: “Δεν πειράζει, θα πάμε μαζί στον παράδεισο”», λέει ο αλ Μπουρς στο βίντεο.

«Βγήκε έξω από τη σκηνή, τον βομβάρδισαν και σκοτώθηκε (…)», πρόσθεσε ο αλ Μπουρς.

Σε ένα άλλο ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε ένας άνδρας στη Σετζάγια, ανατολικά της πόλης της Γάζας, ενώ ένα άλλος βομβαρδισμός χτύπησε όχημα στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας ένα άτομο, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας και διασώστες, ανεβάζοντας έτσι τον σημερινό απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον τρεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το πλήγμα στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν είχε στόχο μαχητή της Χαμάς.

Γάζα

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