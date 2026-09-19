ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ: Ο Μπελέρης εκθειάζει τον Κασιδιάρη και ο Μπεκίρης από το γραφείο Μητσοτάκη συναντήθηκε με συνομιλητή του

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη αλλά και τις πληροφορίες ότι ο διευθυντής του Κυριάκου Μητσοτάκη συναντήθηκε με στελέχη της Ακροδεξιάς.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να πάρει ξεκάθαρη θέση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει δημοσίως τον ευρωβουλευτή της Φρέντι Μπελέρη.

Το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο δημοσιογραφικές πληροφορίες, ρώτα αφενός «για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς», και συγκεκριμένα «με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη», και, αφετέρου, αν ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φ. Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως ‘έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)’ και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του. Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν ‘ανδραγάθημα’ εκτίοντας την ποινή τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της ‘Θεσσαλονίκης’ ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη. Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση.

Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;

Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;».