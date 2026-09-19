Λένα Ζευγαρά: Μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός να κάνω οικογένεια, αλλά όχι τώρα

Μία εξομολόγηση για την επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια έκανε η Λένα Ζευγαρά, σημειώνοντας πως θα ήθελε να ζήσει αυτή την ευλογία, όπως τη χαρακτήρισε, αλλά όχι αυτή την περίοδο της ζωής της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», η τραγουδίστρια επισήμανε αρχικά πως δεν θέλει να εκθέτει την προσωπική της ζωή στα φώτα της δημοσιότητας: «Είναι επιλογή μου, γιατί δεν θέλω η Λένα Ζευγαρά να απασχολεί για τα προσωπικά της», είπε.

Όταν ρωτήθηκε, ωστόσο, εάν σκέφτεται τον γάμο και τα παιδιά, η Λένα Ζευγαρά απάντησε: «Δεν έχω χρόνο ούτε να πάω γυμναστήριο. Θέλω να κάνω οικογένεια, θέλω να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, αλλά θέλω να μπορώ να του αφιερώσω χρόνο. Εάν δεν μπορώ να το κάνω, νομίζω ότι είναι κοροϊδία και για εμένα και για τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να σταθεί δίπλα σου. Γιατί η οικογένεια, ειδικά όταν αύριο μεθαύριο κάνεις ένα παιδί -μακάρι να με ευλογήσει κάποια στιγμή ο Θεός, όχι τώρα- θέλει να αφιερώνεις χρόνο. Το παιδί θέλει να μεγαλώνει και με τη μαμά και με τον μπαμπά και να μαθαίνει πράγματα από εσένα. Οπότε, αν ποτέ έχω χρόνο, θα το μάθετε σίγουρα».

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, στο σημείο αυτό τη ρώτησε εάν η δημιουργία οικογένειας θα την πήγαινε πίσω στο τραγούδι, με την τραγουδίστρια να επισημαίνει πως είναι κάτι που δεν έχει σκεφτεί: «Δεν το έχω σκεφτεί και τώρα που μου το λες, το παίρνω αρνητικά, οπότε μάλλον είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί τώρα στη ζωή μου», εξήγησε.

Παράλληλα, η Λένα Ζευγαρά μίλησε για τα δημοσιεύματα που αναγράφονται κατά καιρούς για την προσωπική της ζωή και εξήγησε πως στο παρλεθόν έπαιρνε ενοχλημένη τηλέφωνα τους ρεπόρτερ, ωστόσο πλέον έχει επιλέξει να αδιαφορεί: «Στην αρχή έπαιρνα τηλέφωνο. Πλέον το έχω συνηθίσει και αδιαφορώ, γιατί νομίζω ότι είναι μάστιγα πλέον. Όλοι ξαφνικά θέλουν να σχολιάζουν αρνητικά», είπε.

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