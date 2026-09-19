Φρέντι Μπελέρης: Άστοχη η αναφορά μου για τον Κασιδιάρη, στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τη δημοκρατία

«Άστοχη» χαρακτηρίζει ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης, την αναφορά του «ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του» για τον Ηλία Κασιδιάρη σε τηλεοπτική συνέντευξη πριν από λίγες ημέρες, καθώς είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητούσε την αποδοκιμασία του.

Ο κ. Μπελέρης, σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook, γράφει «μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ».

«Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει. Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια», προσθέτει ο Φρέντι Μπελέρης.

Δείτε την ανάρτησή του: