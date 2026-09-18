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Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα: Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο τουρίστες

Intime
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Τροχαίο σημειώθηκε στην Κέρκυρα το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026). Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πάγων, μία τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα») στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί τουρίστες, ξέφυγε από την πορεία της και έπεσε σε ρέμα βάθους περίπου δύο μέτρων.

Στο σημείο όπου έγινε το σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το κλιμάκιο του Δήμου Θιναλίων, κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου. Τελικά, δεν απαιτήθηκε η συνδρομή των διασωστικών δυνάμεων για τον απεγκλωβισμό των δύο νεαρών τουριστών που επέβαιναν στη γουρούνα.

Σύμφωνα με τα enimerosi.com και kerkyrasimera.gr, κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων φέρει σοβαρά τραύματα, και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

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