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Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα

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Τη ζωή του έχασε 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 85χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στον 85χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και από τον ναυαγοσώστη της παραλίας με καρδιοπνευμονική ανάνηψη με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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