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Στο Τορόντο ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης – Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Τορόντο, είχε συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, στον οποίο απηύθυνε θερμές ευχές για την αποστολή που αναλαμβάνει, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

Ο κ. Γεραπετρίτης συνάντησε, επίσης, τον τέως Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο, τον οποίο ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά του στην Ομογένεια και την Εκκλησία.

Γιώργος Γεραπετρίτης

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