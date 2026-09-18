Νέες τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο

Στο «κόκκινο» η ένταση στο Αιγαίο, με την τουρκική πολεμική αεροπορία να προχωρά σε ένα βήμα παραπέρα, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων. Οπλισμένα F-16 πέταξαν πάνω από την Ρω, ενώ έστειλαν και drone / UAV πάνω από την Ζουράφα.

Τη στιγμή που στην Κρήτη βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη άσκηση MEDUSA, οι Τούρκοι προχωρούσαν σε πρωτοφανείς προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το διάστημα 9.00 με 9.30 το πρωί, 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα πέταξαν πάνω από την Ρω, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων για πρώτη φορά μετά τις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Επιπλέον, ένα drone – uav Bayraktar πέταξε πάνω από την Ζουράφα.

Η Πολεμική Αεροπορία απάντησε με συνολικά 10 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία επιδόθηκαν σε αερομαχίες με τους Τούρκους, αναχαιτίζοντας τους εισβολείς.