MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο «κόκκινο» η ένταση στο Αιγαίο, με την τουρκική πολεμική αεροπορία να προχωρά σε ένα βήμα παραπέρα, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων. Οπλισμένα F-16 πέταξαν πάνω από την Ρω, ενώ έστειλαν και drone / UAV πάνω από την Ζουράφα.

Τη στιγμή που στην Κρήτη βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη άσκηση MEDUSA, οι Τούρκοι προχωρούσαν σε πρωτοφανείς προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το διάστημα 9.00 με 9.30 το πρωί, 4 τουρκικά F-16, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα πέταξαν πάνω από την Ρω, σπάζοντας την «σιωπή» των υπερπτήσεων για πρώτη φορά μετά τις 22 Φεβρουαρίου 2023.

Επιπλέον, ένα drone – uav Bayraktar πέταξε πάνω από την Ζουράφα.

Η Πολεμική Αεροπορία απάντησε με συνολικά 10 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία επιδόθηκαν σε αερομαχίες με τους Τούρκους, αναχαιτίζοντας τους εισβολείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ποινικές διώξεις στους οκτώ συλληφθέντες για τη σπείρα που πουλούσε ναρκωτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ελασσόνα: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά – Κινητοποιήθηκαν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Φιλιππίνες: Έξι οι νεκροί μαθητές από τους πυροβολισμούς στο σχολείο – Συμμαθητής των θυμάτων ο δράστης που αυτοκτόνησε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Φρίκη στα Τίρανα: Θεία και ξάδελφος κακοποιούσαν σεξουαλικά 12χρονη – Ερωτήματα για την στάση της μητέρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πέλλα: Πήραν 6.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 10.000 από 41χρονη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ