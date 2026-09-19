Ειρήνη Τάσσου: Προσπαθώ να μη σκέφτομαι τη δουλειά με όρους πίεσης ή αριθμών, αλλά με όρους συνέπειας και ουσίας

Η Ειρήνη Τάσσου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου με αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη νέα σειρά “Αντώνιος και Κλεοπάτρα” του ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η όμορφη ηθοποιός μίλησε τόσο για τη ζώνη προβολής του νέου καθημερινό σίριαλ όσο και για τη συνέχιση της συνεργασίας με την δημιουργική ομάδα του Ανδρέα Γεωργίου.

Η σειρά θα προβάλλεται πριν απ’ το δελτίο ειδήσεων. Είναι μεγάλο το στοίχημα;

Σίγουρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα αλλά προσωπικά προσπαθώ να μη σκέφτομαι τη δουλειά με όρους πίεσης ή αριθμών, αλλά με όρους συνέπειας και ουσίας. Το καθημερινό έχει τη δική του γοητεία, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να χτίσεις μια πραγματική σχέση με τον θεατή. Οι ήρωες μπαίνουν σιγά σιγά στην καθημερινότητα του, γίνονται οικείοι, σχεδόν μέρος μιας συνήθειας. Και νομίζω πως η σειρά με τον φρέσκο αέρα, την ελαφρότητα και τη ζωντάνια που έχει, μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτή την όμορφη ανάσα στο τέλος της ημέρας.

Φυσικά, στο τέλος ο κόσμος είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα μας βάλει στην καθημερινότητα του. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπηρετήσουμε αυτή τη δουλειά με αλήθεια και αγάπη και ελπίζουμε ότι όλο αυτό θα φτάσει και στην άλλη πλευρά της οθόνης.

Πως νιώθετε που συνεργάζεστε ξανά (σ.σ. με τον Μάριο Μαριόλο) μετά τη μεγάλη επιτυχία της “Γης της ελιάς”;

Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να συναντιόμαστε ξανά μέσα από μια καινούργια δουλειά. Η “Γη της ελιάς” ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για μένα, μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και μας χάρισε δυνατές στιγμές, εμπειρίες και αναμνήσεις που κουβαλάμε μαζί μας. Όταν έχεις ήδη μοιραστεί μια τόσο έντονη επαγγελματική διαδρομή, υπάρχουν οικειότητα και εμπιστοσύνη που δεν χρειάζεται να χτιστούν από την αρχή.

Γνωρίζεις τον τρόπο που λειτουργεί ο άλλος, υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας και αυτό δημιουργεί πολύ όμορφη ασφάλεια μέσα στη δουλειά. Την ίδια στιγμή, όμως, η σειρά είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Έχει άλλη ενέργεια, άλλους χαρακτήρες, διαφορετικές δυναμικές και αυτό είναι που κάνει τη νέα μας συνάντηση τόσο ενδιαφέρουσα.

Δεν αισθάνομαι ότι επαναλαμβάνουμε κάτι που έχουμε ήδη κάνει. Αντίθετα, είναι σαν να γνωριζόμαστε ξανά καλλιτεχνικά.