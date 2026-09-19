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Δήμητρα Γαλάνη: Την ελευθερία στον καλλιτέχνη δεν μπορεί να του την απαγορεύσει κανείς – Μόνο ο θάνατος τον σταματάει

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THESTIVAL TEAM

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Η Δήμητρα Γαλάνη έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε για την ελευθερία που υπάρχει στους καλλιτέχνες αλλά και την επικοινωνία με τον λαό.

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια μίλησε στα «Πρόσωπα Weekend» των «Νέων» και τη Ζωή Λιάκα αναφέροντας – μεταξύ άλλων – ότι οι πολιτικοί υποτιμούν το αισθητήριο του λαού. Επίσης, η Δήμητρα Γαλάνη σημείωσε ότι η ελευθερία υπάρχει πάντα μέσα μας.

«Η ελευθερία υπάρχει μέσα μας. Και αυτή την ελευθερία στον καλλιτέχνη δεν μπορεί να του την απαγορεύσει κανείς – μόνο ο θάνατος τον σταματάει. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά, το αισθητήριο του κοινού δεν πρέπει να το υποτιμάμε καθόλου.

Αντίθετα, οι πολιτικοί υποτιμούν βαθύτατα το αισθητήριο αυτού του λαού. Κι όταν χρησιμοποιώ τη λέξη “λαός”, δεν τη χρησιμοποιώ λαϊκίστικα. Είμαστε ένας λαός που υποτιμάται συνεχώς μέσα από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα εδώ και δεκαετίες. Όμως η τέχνη, όταν είναι πραγματική, αληθινή, επικοινωνεί οργανικά με τον λαό», ανέφερε η Δήμητρα Γαλάνη.

«Η τέχνη φωτίζει το σωστό, προσφέρει μια επαφή με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν είναι εικονική, είναι η ίδια η ζωή: έχει το μαύρο, έχει το άσπρο, έχει τον πόνο, αλλά πάνω απ’ όλα έχει ζωή. Γιατί όλα αυτά μαζί σημαίνουν ζωή», πρόσθεσε η γνωστή ερμηνεύτρια στην ίδια συνέντευξη.

Δήμητρα Γαλάνη

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