Το Ιράν διαβίβασε τους όρους για επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ – Τα τρία σημεία

Τους όρους που θέτει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο με τις ΗΠΑ μεταβίβασε το Ιράν σε διαμεσολαβητές των δύο πλευρών.

Όπως αποκάλυψε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο (19/9) στο Al Jazeera, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και δήλωσε πως η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ανέφερε πως το «Ιράν έχει πειστεί για την ανάγκη να αλλάξει τη στρατηγική του απέναντι στην Ουάσινγκτον μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το μνημόνιο συνεννόησης».

«Γνωρίζουμε τα τρωτά σημεία του αμερικανικού στρατού»

Μάλιστα, προειδοποίησε, ότι «το Ιράν γνωρίζει τα τρωτά σημεία του αμερικανικού στρατού και είναι πιο προετοιμασμένο από ποτέ να αντιμετωπίσει τις αεροπορικές επιθέσεις του», προσθέτοντας ότι πρόσφατα «δοκίμασε έναν πύραυλο κατά πλοίων κοντά σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο».

«Το Ιράν παίρνει στα σοβαρά την άμυνα» είπε ο Ρεζαΐ, και τόνισε πως αν η Τεχεράνη «δεχθεί επίθεση, θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον στην περιοχή με μεγαλύτερη ισχύ».

«Είναι προς το συμφέρον της Ουάσινγκτον να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν για την έξοδο από τον πόλεμο» δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε πως «οι απειλές του Τραμπ δεν θα αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα και η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για έναν πόλεμο».

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με το Ιράν έχουν αποδειχθεί «λανθασμένοι» και επανέλαβε ότι «ο πόλεμος υποκινήθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Ο Ρεζαΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης. Ο Ιρανός αξιωματούχος εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι οι αντάρτες Χούθι επιδιώκουν μια συμφωνία με το Ριάντ.

Τραμπ: «Έρχεται μεγάλη απόφαση για το αν θα τους εξοντώσω ή όχι»

Και ενώ η Τεχεράνη φαίνεται να θέτει ξανά στο «τραπέζι» τους όρους για να ξεκινήσουν πάλι οι διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του να λάβει μια «μεγάλη απόφαση» σχετικά με το Ιράν ενόψει της συνάντησής του με τους ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου την προσεχή εβδομάδα.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται, σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Ο,τιδήποτε μπορεί να συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios λίγες ώρες πριν.