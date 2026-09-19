Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός νεαρός οδηγός ΙΧ σε τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Σερρών – Σκουτάρεως, με έναν νεαρό οδηγό να χάνει τη ζωή του μετά την εκτροπή και ανατροπή του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eproodos.gr, το ΙΧ που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, από την πορεία του και ανετράπη, καταλήγοντας σε παρακείμενο χωράφι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φαίνεται να ήταν μόνος μέσα στο όχημα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.