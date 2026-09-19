MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδοι σε σφραγισμένους οίκους ανοχής στην Αθήνα, 25 συλλήψεις

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε 25 συλλήψεις στην Αθήνα προχώρησαν αστυνομικοί της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, στα πλαίσια επιχείρησης με σκοπό τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Πρόκειται για 25 γυναίκες (19 αλλοδαπές και 6 ημεδαπές), οι οποίες κατελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος καταπολέμησης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, να απασχολούνται σε χώρους, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, έπειτα από σχετικές αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε πέντε οίκους ανοχής, σε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών μασάζ, καθώς και σε ένα κέντρο διασκέδασης που όμως δεν διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.870,50 ευρώ, καθώς και έξι καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων.

Οι συλληφθείσες, με τη σε βάρος τους δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκαν μέλη εγκληματικών ομάδων που ως δήθεν “λογιστές” εξαπατούσαν ηλικιωμένους στη Φθιώτιδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Super League: Σήμερα το σπουδαίο ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Γρηγορίου: Δεν μας αντιπροσωπεύει η ισοπαλία – Θέλουμε τη διακοπή για να… δεθούμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διαρρήξεις στην Αττική με λεία πάνω από 179.000 ευρώ – Τρεις συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Νεκρός εντοπίστηκε ο 78xρονος Γάλλος που αγνοούνταν στην παραλία Μαδέ στο Ηράκλειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Συνελήφθησαν τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης