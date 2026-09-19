Τα τρία πιο ζηλιάρικα ζώδια – Τι κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με την αστρολογία

Η αστρολογία δίνει και πάλι απαντήσεις σε ένα ερώτημα που όλοι κάποια στιγμή αναρωτηθήκαμε: ποια ζώδια αντιδρούν πιο έντονα όταν βλέπουν τους γύρω τους να πετυχαίνουν; Η λίστα κρύβει μια έκπληξη στην κορυφή της.

Ειδικοί της αστρολογίας κατέγραψαν ποια ζώδια είναι πιο ευαίσθητα απέναντι στις επιτυχίες και τις νίκες των άλλων ανθρώπων και νιώθουν να τους κυριεύει η ζήλια.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Παρθένος, ζώδιο που συνήθως θεωρείται αρκετά διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε κανείς σε μια τέτοια κατάταξη. Οι Παρθένοι φημίζονται για την τελειομανία τους και την τάση τους να αναλύουν τα πάντα με λεπτομέρεια, χαρακτηριστικά που τους οδηγούν και σε μια διαρκή σύγκριση του εαυτού τους με τους άλλους.

Παρατηρούν ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες στην επιτυχία κάποιου τρίτου, κάτι που πολλοί άλλοι θα προσπερνούσαν αδιάφορα. Αυτή η λεπτομερής ματιά τούς κάνει συχνά να πιστεύουν πως αξίζουν τουλάχιστον την ίδια αναγνώριση, αν όχι περισσότερη, με αποτέλεσμα η ζήλια να εμφανίζεται πιο συχνά απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα τόσο πρακτικό και οργανωμένο ζώδιο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Σκορπιός, ένα ζώδιο που παραδοσιακά συνδέεται με την ένταση και το πάθος. Οι γεννημένοι σε αυτό το ζώδιο σπάνια αφήνουν να φανούν τα συναισθήματά τους στην επιφάνεια, κρατώντας συχνά μια ψύχραιμη και συγκρατημένη στάση προς τα έξω.

Από μέσα τους όμως, η αντίδραση στην επιτυχία ενός ανταγωνιστή μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη. Οι Σκορπιοί έχουν τη φήμη ότι θυμούνται για πολύ καιρό στιγμές όπου κάποιος τους ξεπέρασε, τους πήρε τα εύσημα ή απέσπασε μεγαλύτερη αναγνώριση από εκείνους, και αυτές οι μνήμες μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο άτομο για πολύ καιρό μετά.

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκονται οι Δίδυμοι. Πρόκειται για ανθρώπους που παρακολουθούν στενά ό,τι συμβαίνει γύρω τους και τους αρέσει να είναι πάντα ενήμεροι για τις εξελίξεις στον κύκλο τους, επαγγελματικό και προσωπικό. Αυτή ακριβώς η διαρκής παρατηρητικότητα είναι που τους δημιουργεί προβλήματα.

Όταν βλέπουν κάποιον να διακρίνεται ή να πετυχαίνει κάτι σημαντικό, συχνά νιώθουν πως ξεκινά ένας αόρατος ανταγωνισμός, ακόμα κι αν κανείς δεν τους έχει προκαλέσει ουσιαστικά. Αυτό το αίσθημα άμιλλας μπορεί, αν δεν το διαχειριστούν σωστά, να μετατραπεί σε πραγματική ζήλια, ιδίως όταν αφορά ανθρώπους του στενού τους περιβάλλοντος.