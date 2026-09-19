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4 λάθη που καταστρέφουν τις οικιακές συσκευές και αυξάνουν το ρεύμα

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Οι οικιακές συσκευές διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, όμως ορισμένες κακές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους και να εκτοξεύσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πρώτο συχνό λάθος είναι η υπερφόρτωση του πλυντηρίου ρούχων ή πιάτων. Όταν γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο, ο κινητήρας καταπονείται, το πλύσιμο δεν γίνεται σωστά και η συσκευή καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Ένα άλλο σημείο προσοχής είναι το ψυγείο. Η συσσώρευση πάγου στην κατάψυξη ή η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στο εσωτερικό του αναγκάζει τον συμπιεστή να δουλεύει ασταμάτητα. Επίσης, ξεχνάμε συχνά να καθαρίσουμε τις σκόνες από τις πλάκες στο πίσω μέρος του.

Τέλος, η αμέλεια στον καθαρισμό των φίλτρων (στο στεγνωτήριο, το κλιματιστικό ή την ηλεκτρική σκούπα) εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα, προκαλώντας υπερθέρμανση. Η τακτική συντήρηση προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σημαντική οικονομία.

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