4 λάθη που καταστρέφουν τις οικιακές συσκευές και αυξάνουν το ρεύμα
Οι οικιακές συσκευές διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, όμως ορισμένες κακές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους και να εκτοξεύσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Το πρώτο συχνό λάθος είναι η υπερφόρτωση του πλυντηρίου ρούχων ή πιάτων. Όταν γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο, ο κινητήρας καταπονείται, το πλύσιμο δεν γίνεται σωστά και η συσκευή καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
Ένα άλλο σημείο προσοχής είναι το ψυγείο. Η συσσώρευση πάγου στην κατάψυξη ή η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στο εσωτερικό του αναγκάζει τον συμπιεστή να δουλεύει ασταμάτητα. Επίσης, ξεχνάμε συχνά να καθαρίσουμε τις σκόνες από τις πλάκες στο πίσω μέρος του.
Τέλος, η αμέλεια στον καθαρισμό των φίλτρων (στο στεγνωτήριο, το κλιματιστικό ή την ηλεκτρική σκούπα) εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα, προκαλώντας υπερθέρμανση. Η τακτική συντήρηση προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σημαντική οικονομία.