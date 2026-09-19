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Φροντίδα κατοικιδίων το φθινόπωρο: Τι πρέπει να προσέξετε

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THESTIVAL TEAM

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Η αλλαγή της εποχής επηρεάζει τους τετράποδους φίλους μας όσο κι εμάς. Με την πτώση της θερμοκρασίας και την αύξηση της υγρασίας, η φροντίδα του σκύλου ή της γάτας σας απαιτεί μερικές προσαρμογές.

Πρώτα απ’ όλα, δώστε προσοχή στο τρίχωμά τους. Το φθινόπωρο είναι περίοδος έντονης τριχόπτωσης, καθώς τα ζώα προετοιμάζουν το τρίχωμά τους για το κρύο. Το καθημερινό βούρτσισμα βοηθά στην απομάκρυνση των νεκρών τριχών και αποτρέπει τη δημιουργία κόμπων.

Επιπλέον, προσέξτε τις βόλτες στη βροχή. Σκουπίζετε πάντα τα πατούσια του σκύλου σας μετά τον περίπατο για να απομακρύνετε την υγρασία και τη λάσπη, αποτρέποντας ερεθισμούς ή μολύνσεις. Αν ο σκύλος σας είναι κοντότριχος ή ηλικιωμένος, ένα αδιάβροχο τζάκετ είναι χρήσιμη επένδυση.

Τέλος, μην αμελείτε την αποπαρασίτωση. Τα τσιμπούρια και οι ψύλλοι παραμένουν ενεργοί το φθινόπωρο, επομένως η τακτική προστασία είναι απαραίτητη για την υγεία του πιστού σας συντρόφου.

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