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Θεσσαλονίκη: Καρδιακή ανακοπή υπέστη 57χρονος στην παραλία – Επί 45 λεπτά προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν

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Καρδιακή ανακοπή υπέστη ένας 57χρονος άνδρας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά από το Avenue, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν ήδη γιατρός, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μέχρι την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και ένα ασθενοφόρο.

Οι διασώστες κατέβαλαν επί 45 λεπτά προσπάθειες ανάνηψης του 57χρονου, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά του.

Τέλος, ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Θεσσαλονίκη

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