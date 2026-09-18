Πέλλα: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για ναρκωτικά

Δύο νεαροί συνελήφθησαν για ναρκωτικά σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Πέλλας.

Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: