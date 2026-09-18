Πέλλα: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για ναρκωτικά
Freepik
THESTIVAL TEAM
Δύο νεαροί συνελήφθησαν για ναρκωτικά σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Πέλλας.
Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 104,7 γραμμαρίων,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 1 πλαστικός τρίφτης,
- 2 κινητά τηλέφωνα και
- το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Συνιστώ να αλλάζετε τα σεντόνια κάθε 2 ή 3 ημέρες, αν δεν μπορείτε, να αλλάζετε τις μαξιλαροθήκες”, λέει ειδικός στα υφάσματα
- Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξεφαντώνει με το τραγούδι της Άννας Βίσση “Πάλι για σένα”
- Η τροφή που “θωρακίζει” την καρδιά: Πόσες μερίδες την ημέρα συνδέθηκαν με τα μεγαλύτερα οφέλη