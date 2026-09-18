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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για ναρκωτικά

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THESTIVAL TEAM

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Δύο νεαροί συνελήφθησαν για ναρκωτικά σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Πέλλας.

Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 104,7 γραμμαρίων,
  • 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • 1 πλαστικός τρίφτης,
  • 2 κινητά τηλέφωνα και
  • το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ.

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