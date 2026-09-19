Χατζηβασιλείου για Τουρκία: Δεν μπορείς να χαράξεις εθνικά θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα

Για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, αλλά και το ενεργειακό κόστος μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε «σημαντική» την επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τονίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Πέρα από το γεγονός ότι θα επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την πολύ στενή και καλή σχέση που συνδέει την Αθήνα με την Ουάσιγκτον, έρχεται η ώρα για τον νέο γύρο στον στρατηγικό διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες», ανέφερε.

Στην ατζέντα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας, σταθερότητας, ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

«Μιλάμε μαζί για ασφάλεια, για σταθερότητα, για ειρήνη. Μιλάμε για ασφαλή ναυσιπλοΐα που για την Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι υψηλής προτεραιότητας ζήτημα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Αθήνα ενημερώνει διαρκώς τους συμμάχους και εταίρους της για τις εξελίξεις.

Όπως είπε, με αφορμή τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης «συνομίλησε με όλους τους εταίρους και συμμάχους μας και τους ενημέρωσε τι ακριβώς συμβαίνει».

«Πάνω στο τραπέζι είναι η συζήτηση και η ενημέρωση που κάνει η Αθήνα σε φίλους και συμμάχους για κάθε τι που συμβαίνει στην περιοχή και προκαλεί εν δυνάμει αστάθεια», ανέφερε.

Για τις τουρκικές αντιδράσεις στις ελληνικές πρωτοβουλίες, ο κ. Χατζηβασιλείου υποστήριξε: «Η Τουρκία έρχεται δυστυχώς και απαντά σε νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες με τρόπο παράνομο και πέρα ως πέρα έωλο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός έγινε «με βάση το διεθνές δίκαιο», ενώ τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δημιουργήθηκαν «εντός αιγιαλίτιδας ζώνης, όπως ορίζει το δίκαιο».

Για τις τουρκικές κινήσεις πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να χαράξεις εθνικά θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα».

Σχετικά με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι αποτελεί δικαίωμα της χώρας, το οποίο θα ασκηθεί όταν κριθεί εθνικά σκόπιμο.

«12 ναυτικά μίλια που αποτελούν ένα αναφαίρετο δικαίωμα της Ελληνικής Δημοκρατίας», είπε.

«Η κυβέρνηση θα το ασκήσει όταν θεωρήσει ότι είναι εθνικά σκόπιμο και ωφέλιμο», σημείωσε, ενώ τόνισε πως «η άποψή μου είναι ότι αυτές οι αποφάσεις δεν προαναγγέλλονται».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «το δικαίωμά μας για επέκταση έως 12 μίλια οπουδήποτε στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα, το οποίο θα ασκηθεί εάν η χώρα το κρίνει εθνικά σκόπιμο».

Στο θέμα της ενέργειας και της επιβάρυνσης των πολιτών ενόψει του χειμώνα, ο κ. Χατζηβασιλείου αναγνώρισε ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί την κυβέρνηση.

«Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό απασχολεί την κυβέρνηση σταθερά το τελευταίο διάστημα», ανέφερε, αποδίδοντας τις αυξήσεις σε εξωτερικούς παράγοντες: «Οι παράγοντες είναι εξωγενείς» και «δυστυχώς οι διεθνείς εξελίξεις γεωπολιτικά είναι εκείνες που προκαλούν άνοδο στις τιμές των ενεργειακών πόρων».

Παράλληλα, προανήγγειλε την εξέταση νέων μέτρων στήριξης: «Επόμενος στόχος μας είναι να εξετάσουμε νέα μέτρα για να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία».

Η Ελλάδα, όπως είπε, θα θέσει το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη Σύνοδο της ΕΕ, στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

«Η Ελλάδα θα θέσει μετ’ επιτάσεως την ανάγκη να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις ενεργειακές τιμές, να συζητήσουμε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινούς μηχανισμούς και κοινά εργαλεία που θα συγκρατούν τις ενεργειακές τιμές», ανέφερε.

Υπενθυμίζοντας την ελληνική πρωτοβουλία κατά την ενεργειακή κρίση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σημείωσε ότι τότε η Αθήνα είχε ζητήσει «να μπει πλαφόν και να μπει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις τιμές φυσικού αερίου».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή στήριξη, σημειώνοντας: «Η ελληνική κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι διατεθειμένοι να ξεκινήσουν την κουβέντα αυτή με επιχειρήματα, με τεκμηριωμένες θέσεις, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον επόμενο μήνα».