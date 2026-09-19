Φάνης Μουρατίδης: Το Maestro είναι το δώρο της ζωής μου, να έχει ο Θεός καλά τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Λίγο πριν κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά “Ντέρτι” στον ΑΝΤ1, όπου και πρωταγωνιστεί φέτος, ο Φάνης Μουρατίδης παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τον επερχόμενο και τελευταίο κύκλο του σίριαλ “Maestro” εξηγώντας γιατί θεωρεί την εν λόγω δουλειά σαν ένα δώρο ζωής.

Επιστρέφει και το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με έξι νέα επεισόδια. Τι γεύση σου έχει αφήσει αυτή η συνεργασία;

Από τον Οκτώβριο θα προβληθούν τα έξι νέα επεισόδια, αρχικά στο Netflix και στη συνέχεια στο MEGA. Εγώ παίζω στα πέντε από τα έξι. Αυτή η σειρά είναι το δώρο της ζωής μου. Δεν αισθάνεσαι ποτέ ότι έχεις αποχωριστεί ανθρώπους με τους οποίους έχεις συνδεθεί πραγματικά. Αυτό που έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε όλους τους συνεργάτες, γιατί πέρασα εξαιρετικά.

Τα δώρα που πήρα από αυτή τη δουλειά δεν τα είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου. Να τον έχει ο Θεός καλά, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε στην Ελλάδα αντίστοιχη περίπτωση ανθρώπου τόσο εργατικού, ευγενικού και λειτουργικού, που να δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνης και χαράς. Και αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσεις, είναι κυριολεκτικά maestro το παιδί! Και λίγα λέω.

Πως είναι να συμμετέχεις σε μια σειρά που προβάλλεται από μια παγκόσμια πλατφόρμα και φτάνει σε θεατές σε όλο τον κόσμο;

Είναι μια δουλειά που βλέπει ο κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη και τα σχόλια έρχονται από παντού. Εγώ άργχησα να αποκτήσω Instagram, στις δυο πρώτες σεζόν δεν είχα λογαριασμό. Όταν τελικά μπήκα, έγινε καταιγισμός μηνυμάτων και σχολίων.

Το σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι έβλεπα συναδέλφους από το εξωτερικό να λαχταρούν τη σειρά στην οποία παίζω, ενώ μέχρι τότε εγώ ήμουν εκείνος που λαχταρούσε τις δικές τους δουλειές. Βλέπεις μια γενναιοδωρία από τους ξένους συναδέλφους που σου δημιουργεί ακόμη και αμηχανία.