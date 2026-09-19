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Φιντάν: Η Τουρκία θα εξετάσει τις στρατιωτικές ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε το Σάββατο ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να έχει ορισμένες στρατιωτικές ανάγκες εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης και ότι η Τουρκία θα τις εξετάσει στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας που έχει υπογράψει με το Πακιστάν.

Μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Φιντάν χαρακτήρισε απαράδεκτο να εμπλέκεται η Σαουδική Αραβία στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς, όπως είπε, το Ριάντ δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη σύγκρουση.

Πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις προς όλες τις πλευρές με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Χακάν Φιντάν

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