MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά στο Στρυμονικό

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου με πινακίδες Πολωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησαν υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Σερρών, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ηράκλειας Π.Ε. Σερρών.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρόμο Σερρών Θεσσαλονίκης, κοντά στα Διόδια του Στρυμονικού, κατέκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα μικτής έκτασης (δασικής και καλλιέργειες).

Η έγκαιρη και γιγαντιαία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, της περιφέρειας και των Δήμων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να αναχαιτίσει μια επικίνδυνη πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί σε παρακείμενη συμπαγή δασική έκταση.

Χάρη στον γρήγορο συντονισμό, την άμεση επέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων (οχτώ αεροπλάνα κι ένα ελικόπτερο), αλλά και την προσπάθεια των πυροσβεστών, η απειλή εξουδετερώθηκε στο αρχικό της στάδιο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή.

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 ώρες πριν

Σεισμός στην Εύβοια μεγέθους 4 Ρίχτερ – Στο Προκόπι το επίκεντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάρο: 55χρονος έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια κατάδυσης

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 30 λεπτά πριν

Πώς να προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας από τις φθινοπωρινές βροχές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ταχιάος για τις ρωγμές σε κτήρια στην Κυψέλη: Κανένας λόγος εκκένωσης οποιασδήποτε κατοικίας

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πού αναμένονται βροχές και πόσο θα φτάσει ο υδράργυρος