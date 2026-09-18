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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 70χρονος με υποπολυβόλα, καλάσνικοφ και μαχαίρια – Δείτε φωτο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 70χρονου που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του στο Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Ο 70χρονος συνελήφθη στις 18 Σεπτεμβρίου και κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι του 70χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων πιστόλι, περίστροφο, ξιφολόγχες μαχαίρια, υποπολυβόλα και φυσίγγια.

Ειδικότερα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov
2 πολεμικά υποπολυβόλα
1 πιστόλι
1 περίστροφο
5 γεμιστήρες
214 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
5 ξιφολόγχες
6 μαχαίρια

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

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